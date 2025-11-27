Emittent / Herausgeber: Builtech Holding GmbH
Berlin, 27. November 2025 - Der europäische Handwerksmarkt formiert sich neu: Die in Berlin ansässige Builtech Group, einer der führenden Dienstleister in der technischen Gebäudeausrüstung, wird Teil der niederländischen VDK Groep mit Sitz in Zwolle. Die Transaktion steht u.a. noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Europäische Kommission. Damit entsteht ein paneuropäischer Anbieter für Gebäudetechnik. Die neue Unternehmensgruppe erwirtschaftet ca. 2 Milliarden Euro Umsatz und beschäftigt mehr als 7.000 Mitarbeitende in über 150 Betrieben in sechs Ländern - damit ist sie ein zentraler Enabler im europäischen Infrastruktur- und Gebäudesektor.
Die Dekarbonisierung und Digitalisierung von Gebäuden und Infrastruktursystemen zählt zu den größten Transformationsprojekten Europas und eröffnet spezialisierten Umsetzungspartnern erhebliches Potenzial. Gleichzeitig sieht sich das Handwerk mit tiefgreifenden Strukturherausforderungen konfrontiert. Auf der Seite der Betriebe zählen Digitalisierung, Fachkräftemangel und steigende Nachhaltigkeitsanforderungen zu den zentralen Aufgaben. Parallel dazu verschärft sich die Nachfolgesituation von Betrieben - insbesondere in Deutschland: In den nächsten Jahren stehen knapp 70.000 Handwerksbetriebe vor einer Übergabe. Die Fähigkeit, neue Kompetenzen aufzubauen, in Netzwerken zu arbeiten und sich branchenweit stärker zu vernetzen, gewinnt damit massiv an Bedeutung.
Genau hier setzt der Zusammenschluss von Builtech und VDK an. Beide Unternehmen eint der Anspruch, das Handwerk in Europa digitaler, moderner und zukunftsfähiger zu machen - und gleichzeitig die gewachsenen Strukturen und Marken vor Ort zu erhalten. Der Zusammenschluss schafft ein europäisches Netzwerk, das traditionelle Kompetenz mit neuer technologischer Stärke verbindet. Als paneuropäischer TGA-Spezialist wird die neue Unternehmensgruppe deshalb eine bedeutende Rolle bei der digitalen Transformation des Handwerks, der Umsetzung der Energie- und Wärmewende und der Modernisierung der technischen Infrastruktur in Europa spielen.
Die Builtech Group hat sich bereits mit erfolgreichen Unternehmensübernahmen als verlässlicher Nachfolgepartner im Handwerk in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Schweden etabliert. Die Zugehörigkeit zur VDK Groep eröffnet nun zusätzliche Skalierungs- und Wachstumsperspektiven. Mit seiner starken Arbeitgebermarke, der eigenen Akademie und einer schlagkräftigen Innovationsabteilung ist das Unternehmen optimal aufgestellt, um die nächste Wachstumsstufe zu erreichen und weitere Betriebe erfolgreich zu integrieren.
"Unsere Mission ist es, das Handwerk in Europa zu stärken - wirtschaftlich, personell und technologisch. Dafür haben wir die letzten Jahre eine starke Grundlage gelegt. 'Handwerk Next Level' ist unser täglicher Antrieb. Mit der VDK Groep haben wir den idealen Partner an unserer Seite, um diese Entwicklung in unseren Kernmärkten DACH und Nordics noch schneller vorantreiben und Betrieben eine sichere Zukunft geben zu können. Die beiden Unternehmensgruppen ergänzen sich in jedweder Hinsicht perfekt", sagt Maurice Frhr. von Dalwigk, CEO der Builtech Group.
Die VDK Groep, zu der bisher über 100 Betriebe in den Niederlanden, Belgien und Deutschland gehören, erweitert mit der Übernahme ihre Präsenz in Zentral- und Nordeuropa. Das niederländische Unternehmen setzt auf organisches Wachstum und gezielte Übernahmen - immer mit dem Ziel, die gewachsene Identität der Betriebe zu bewahren und sie langfristig zu stärken. Gemeinsam mit der Builtech Group entsteht damit ein Verbund, der das Beste aus zwei Welten kombiniert: starke lokale Marken, regionale Verantwortung und die paneuropäische Power, große Programme und komplexe TGA-Projekte flächendeckend umzusetzen.
"Dieser Schritt ist ein wichtiger Meilenstein für die VDK Groep. Unser Modell - mit unternehmerisch starken, lokal verankerten Betrieben, unterstützt durch eine professionelle zentrale Führung - hat sich in den Niederlanden bewährt und großes Potenzial in anderen europäischen Ländern. Mit der Builtech Group sind wir ab sofort nicht mehr nur Marktführer in unserem Heimatmarkt, sondern zählen auch in Deutschland zu den Top 3 Playern. Gerade deshalb freue ich mich sehr, unsere neuen, deutschen Kolleginnen und Kollegen in der VDK-Familie willkommen zu heißen", so Frans van der Kolk, CEO der VDK Groep.
Auch Investor AUCTUS Capital Partners bewertet die Transaktion positiv: "Builtech hat sich in bemerkenswerter Geschwindigkeit zu einem europäischen Wachstumstreiber entwickelt. Der Verkauf an die VDK Groep schafft die ideale Struktur, um das Modell weiter auszubauen - mit starker regionaler Verankerung und gesicherter Nachfolge für eine Vielzahl mittelständischer Betriebe", sagt Dr. Daniel Meuthen, Partner bei AUCTUS Capital Partners.
