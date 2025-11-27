Diese Aktien lieben Hedgefonds-Manager über alles, so zumindest eine kürzlich veröffentlichte Studie der US-Investmentbank Goldman Sachs. Hier investieren Star-Investoren wie Bill Ackman oder früher Ray Dalio. In einer kürzlich veröffentlichten Studie haben die Analysten von Goldman Sachs die 25 Lieblingsaktien von fundamental getriebenen Hedgefonds herausgearbeitet. Denn die jeweiligen Titel tauchten sehr häufig in den Top-10 Positionen der Profi-Investoren ...

