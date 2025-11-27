© Foto: Jeff Chiu/AP/dpa

Trotz verhaltener Kauflust wächst der Smartphone-Markt am chinesischen Singles' Day allein durch Apple. Die Umsätze steigen, während Huawei und Xiaomi Rückgänge verzeichnen.Wie das Marktforschungsunternehmen Counterpoint am Donnerstag mitteilte, trieb die starke Nachfrage nach Apples iPhone während des chinesischen Singles' Day das Wachstum der Smartphone-Verkäufe in diesem Zeitraum im Alleingang an. Apple hatte einen Marktanteil von 26 Prozent an allen im Laufe des einmonatigen Events verkauften Smartphones, wobei der Gesamtumsatz aller Marken im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent stieg. Laut Informationen von Counterpoint, verkaufte sich Apples iPhone 17 besonders gut. Ohne die …