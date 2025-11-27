Die Generali Deutschland Versicherung AG will im Firmen- und Gewerbekundengeschäft weiter nachhaltig wachsen und schafft dazu ein neues Vorstandsressort: Mit Wirkung zum 01.01.2026 wird Dr. Feriha Zingal-Krpanic Firmenkunden-Vorständin. Sie wechselt von der der Ergo Versicherung AG. Die Generali Deutschland Versicherung AG plant, ihr Firmenkundengeschäft weiter auszubauen. Dazu schafft das Unternehmen ein neues Vorstandsressort: Ab 01.01.2026 wird Dr. Feriha Zingal-Krpanic Firmenkunden-Vorständin, ...

