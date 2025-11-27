Vor wenigen Wochen hat DER AKTIONÄR bei der Aktie von Verbio aufgrund des bevorstehenden Turnarounds zum Kauf geraten. Die jüngsten Quartalszahlen bestätigten den positiven Trend beim deutschen Biokraftstoff-Produzenten. Das spiegelt sich inzwischen auch an der Börse wider, wo die Verbio-Aktie das Jahreshoch wieder anläuft.Indes sehen die Analysten von Jefferies derzeit keinen Spielraum für weiter steigende Kurse. Das Votum lautet weiterhin "Hold", der Zielkurs wurde deutlich von 9,80 Euro auf 16,00 ...

