Bern (ots) -Zehn Prozent der Schweizer Bevölkerung leben im Ausland. Und viele Menschen in der Schweiz denken hin und wieder darüber nach, auszuwandern. Was es dabei zu beachten gilt, auf praktischer und emotionaler Seite, beantwortet ein neuer Podcast von Swissinfo in zwei Sprachen.Die in Deutsch und Französisch produzierte Podcast-Serie "Ade merci, Schweiz" und "Adieu, merci la Suisse " erzählt davon, was es bedeutet, in ein fremdes Land zu ziehen, um dort zu leben, möglicherweise für immer. Für jene Schweizer:innen, die einen solchen Schritt ins Auge fassen, stellen sich viele Fragen. Beispielsweise, ob es zuerst eine Bleibe oder eine Arbeit braucht, wie gut man die dortige Sprache beherrschen sollte, oder, was zu beachten ist, wenn man mit Kindern die Schweiz hinter sich lässt.Warum Auswandern wie eine Trennung istMit dem gleichnamigen Titel launchte SWI swissinfo.ch am 25. November 2025 die erste Folge der Serie "Ade merci, Schweiz". Geboten wird eine einzigartige Mischung aus persönlichen Geschichten von Menschen, die bereits im Ausland Fuss gefasst haben, Emotionen und fundierte Fakten rund um das Thema Auswandern."Swissinfo publiziert und produziert explizit für Schweizerinnen und Schweizer im Ausland, denn wir kennen deren Bedürfnisse und Medienkonsumgewohnheiten", weiss Mark Livingston, Chefredaktor von Swissinfo. "Unsere Journalistinnen und Journalisten lancieren diesen Podcast aber auch fürs Inland, wo Bürgerinnen und Bürger angesprochen werden, die bisher nur davon träumen, auszuwandern."Mehr dazu unter: "Ade merci, Schweiz" - der neue Podcast von Swissinfo (https://www.swissinfo.ch/ger/ade-merci-schweiz-der-neue-podcast-von-swissinfo/)Pressekontakt:Mark Livingston, Editor-in-Chiefmark.livingston@swissinfo.ch, 058 136 13 21Selina Haefelin, Medienstelleselina.haefelin@swissinfo.ch, 058 136 27 58Original-Content von: SWI swissinfo.ch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001296/100936898