Vor knapp zwei Jahren startete die wilde Spekulation auf die Zukunft aller Seltenen Erden, wofür China der größte Anbieter ist. Lithium ist einer der wichtigsten Grundstoffe für die Batterieproduktion der E-Mobile. Entsprechend wurde in Lithium-Aktien spekuliert, wobei ALBEMARLE stellvertretend für alle steht. Von 30 bis 300 $ und anschließend wieder auf 49 $ sind das Szenenbild dazu. Lithium gibt es genügend, aber die Verarbeitung von Lithium bis zu seinem Gebrauchswert verlangt mehrere Produktionsstufen (Verdichtung), die eine besondere Herausforderung ergeben. 5,4 Mrd. $ Umsatz sind Ausgangsbasis. Gewinne werden noch nicht geschrieben. Investieren? Im Grundsatz ja, aber auf der Spielwiese der verschiedenen Prognosen ist dies eine Rohstoffwette.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Die deutsche Konjunktur lebt von der Industrie- Die Vermögensverwalter setzen auf Silvesterkurse- Vorbildliche Korrektur bei NEMETSCHEK- Bei diesem Nebenwert ist die Pipeline prall gefüllt- INIT punktet mit einer starken Technologieplattform- Unentdeckter KI-Profiteur mit ChanceIhre Bernecker Redaktion /