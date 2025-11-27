Auch wenn zwischenzeitlich immer wieder Zweifel aufkommen - laut einer Analyse von Raiffeisen Research halten gängige Vorurteile einer kritischen Überprüfung nicht stand. Aktuell sind Finanzwerte im Wiener Leitindex mit einem Anteil von rund 47 Prozent hoch gewichtet. Das sieht man bei Raiffeisen Research aber unkritisch. "Die Sektorkonzentration macht den ATX zyklischer, aber auch chancenreicher, wenn das Umfeld passt. Trotz des oft kritisierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer