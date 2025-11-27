Das wichtige, lange Zeit jedoch träge Geschäft mit dem Staat nimmt bei Bechtle Fahrt auf. Der IT-Dienstleister hat heute den Abschluss entsprechender Rahmenverträge gemeldet. Die Aktie springt an. Doch die Aussicht, dass der Bund tatsächlich weiter in die Digitalisierung investiert, könnte auch bei anderen Unternehmen aus dem IT-Bereich für frische Impulse sorgen.Bechtle hat mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister (ProVitako) und deren kommunale Träger in ...

