Alibaba hat in China seine ersten KI-Brillen vorgestellt und damit den Einstieg in den rasant wachsenden Markt für intelligente Wearables gewagt. Vizepräsident Wu Jia sprach bei der Präsentation davon, dass man eine "Revolution der Mensch-Maschine-Interaktion im KI-Zeitalter" einläuten werde, welche von ähnlich großer Bedeutung sein könne wie das Smartphone.Alibaba wird zwei Serien der neuen Quark AI Glasses, benannt nach Alibabas KI-Assistent "Quark", auf den Markt bringen. Sowohl das höherwertige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
