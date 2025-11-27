Alibaba hat in China seine ersten KI-Brillen vorgestellt und damit den Einstieg in den rasant wachsenden Markt für intelligente Wearables gewagt. Vizepräsident Wu Jia sprach bei der Präsentation davon, dass man eine "Revolution der Mensch-Maschine-Interaktion im KI-Zeitalter" einläuten werde, welche von ähnlich großer Bedeutung sein könne wie das Smartphone.Alibaba wird zwei Serien der neuen Quark AI Glasses, benannt nach Alibabas KI-Assistent "Quark", auf den Markt bringen. Sowohl das höherwertige ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.