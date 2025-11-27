Marie-Christine Ostermann ist seit 2023 Präsidentin des Wirtschaftsverbandes Die Familienunternehmer. Der 47-Jährigen Unternehmerin ist in diesen Tagen etwas gelungen, worauf viele Beobachter des wirtschaftlichen Niedergangs der Bundesrepublik seit Jahren warten: Sie hat das vom politisch-medialen Establishment mit eiserner Konsequenz verteidigte Kontaktverbot zur Alternative für Deutschland (AfD) praktisch aufgehoben. Rückkehr zum offenen Diskurs Im Kern entschied D ...

