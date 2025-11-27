Der Zulieferer Eberspächer erweitert sein Portfolio für das Thermomanagement von Elektrofahrzeugen um zwei neue Lösungen für 800-Volt-Bordnetze. Die beiden Heizsysteme setzen auf unterschiedliche Technologien und sind einmal für die Klimaanlage, einmal für die Batterie-Konditionierung gedacht. Mit einem Kühlmittelheizer mit Dickschichttechnologie und einem Luftheizer mit PTC-Technologie bietet Eberspächer nach eigenen Angaben "gezielte, bedarfsgerechte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net