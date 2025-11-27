Der von CATL unterstützte chinesische E-Flugtaxi-Entwickler Autoflight hat einen Vertiport fürs Wasser vorgestellt, um elektrische Lufttaxis über landgestützte Standorte hinaus einzusetzen. Bei der Entwicklung der Lösung mischte CATL kräftig mit. Autoflight präsentiert konkret ein Batterie-betriebenes Schiff mit integrierter eVTOL-Landeplattform und nennt dieses "die erste integrierte See-Luft-Lösung im eVTOL-Sektor". eVTOLs sind bekanntlich elektrische ...

