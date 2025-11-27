Der Markt hungert nach XRP-Exposure. Am Montag starteten die neuen ETFs von Grayscale und Franklin Templeton in den Handel. Das Ergebnis ist ein sofortiger Angebotsschock. Binnen 24 Stunden wurden knapp 80 Millionen XRP-Token absorbiert. Kann das dem Kurs nun sogar wieder in einen Aufwärtstrend verhelfen?Grayscales GXRP sammelte zum Start am 24. November beachtliche 67,4 Millionen Dollar ein. Franklin Templeton, ein Schwergewicht der traditionellen Finanzwelt, folgte mit dem XRPZ-Fonds und zog 62,6 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
