DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. November (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 JP/Industrieproduktion November *** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober 08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj *** 09:00 CH/BIP 3Q *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November HVPI PROGNOSE: +3,2% gg Vj zuvor: +3,2% gg Vj *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +7.500 gg Vm zuvor: -1.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,3% zuvor: 6,3% *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November *** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung des Bayerischen Bankenverbands *** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober *** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: k.A: zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2%gg Vj *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 14:30 CA/BIP 3Q *** - FR/Vivendi SE, Urteil zur Aufspaltung - EU/Länderratings, Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P) - US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 28. November wirksam: S&P-500 - Aufnahme: Sandisk - Entnahme: Interpublic Group of Companies ===

