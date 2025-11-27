Anzeige
Dow Jones News
27.11.2025 15:51 Uhr
78 Leser
Artikel bewerten:
(0)

TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. November (vorläufige Fassung)

DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 28. November (vorläufige Fassung) 

=== 
*** 00:30 JP/Industrieproduktion November 
*** 00:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio November 
*** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Oktober 
     saisonbereinigt real 
     PROGNOSE: +0,1% gg Vm 
     zuvor:   0,0% gg Vm 
*** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Oktober 
     Importpreise 
     PROGNOSE: 0,0% gg Vm/-1,6% gg Vj 
     zuvor:  +0,2% gg Vm/-1,0% gg Vj 
  08:00 DE/Erwerbstätigkeit Oktober 
  08:00 DE/Reallöhne (vorläufig) 3Q 
  08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 3Q 
*** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+1,0% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+0,9% gg Vj 
     zuvor:  +0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj 
*** 09:00 CH/BIP 3Q 
*** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) November 
     HVPI 
     PROGNOSE: +3,2% gg Vj 
     zuvor:  +3,2% gg Vj 
*** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten November 
     Arbeitslosenzahl saisonbereinigt 
     PROGNOSE: +7.500 gg Vm 
     zuvor:  -1.000 gg Vm 
     Arbeitslosenquote saisonbereinigt 
     PROGNOSE: 6,3% 
     zuvor:  6,3% 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg November 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern November 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg November 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen November 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen November 
*** 10:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen November 
*** 11:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Veranstaltung 
     des Bayerischen Bankenverbands 
*** 11:00 EU/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage Oktober 
*** 11:00 IT/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
     PROGNOSE: k.A: 
     zuvor: -0,3% gg Vm/+1,2%gg Vj 
*** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) November 
     PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
     HVPI 
     PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+2,4% gg Vj 
     zuvor:  +0,3% gg Vm/+2,3% gg Vj 
*** 14:30 CA/BIP 3Q 
 
***   - FR/Vivendi SE, Urteil zur Aufspaltung 
    - EU/Länderratings, Deutschland (Morningstar) und Frankreich (S&P) 
    - US/US-Börsen- und -anleihehandel verkürzt 
 
    Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 28. November wirksam: 
    S&P-500 
   - Aufnahme: Sandisk 
   - Entnahme: Interpublic Group of Companies 
===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 27, 2025 09:15 ET (14:15 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.