Deetken Impact, ein kanadisches Impact-Investment-Unternehmen, ist stolz, eine Partnerschaft mit der kanadischen Regierung bekanntgeben zu können, und kündigt an, sich mit 106 Millionen kanadischen Dollar (CAD) am neu aufgelegten Fonds ICAF (Inclusive Climate Action Fund) zu beteiligen. Dabei handelt es sich um ein Finanzinstrument mit einem Volumen von 300 Millionen US-Dollar zur Mobilisierung von Kapital für Klimaschutz-Finanzierungsinitiativen im Raum Lateinamerika und Karibik (Latin America and the Caribbean, LAC).

Wie auf der 30.Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP30) im brasilianischen Belém von Julie Dabrusin, der kanadischen Ministerin für Umwelt und Klimawandel, mitgeteilt wurde, wird der ICAF maßgeblich zur Schaffung von nachhaltigen und klimaresilienten Wirtschaftssystemen im Raum LAC beitragen, und zwar durch strategische Bereitstellung von Kapital und technischer Unterstützung für Unternehmen und Projekte, die eine Abschwächung der Folgen des Klimawandels und die Anpassung an den Klimawandel in wichtigen Sektoren wie der umweltfreundlichen Energie, der nachhaltigen Landwirtschaft und Agroforstwirtschaft sowie der grünen Finanzierung voranbringen. Der ICAF verfolgt das Ziel, ehrgeizige Auswirkungen zu erreichen, darunter die Reduzierung, Vermeidung oder Sequestrierung von mehr als 5 Millionen Tonnen CO2 und die Ausweitung des Zugangs zu Klimaschutzlösungen auf einen Kreis von 1 Million Empfängern, wobei letztlich zusätzliches Kapital in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar mobilisiert werden soll.

"Unsere Investition in den Inclusive Climate Action Fund von Deetken Impact spiegelt das Engagement von Kanada für die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen und integrativem Wachstum wider nicht nur im Inland, sondern auch in Regionen mit dem höchsten Klimarisiko wie Lateinamerika und der Karibik. Der Beitrag von Kanada macht unsere Überzeugung deutlich, dass wir bei einer Zusammenarbeit von Regierungen, Investoren, Unternehmern und lokalen Gemeinschaften den Übergang zu einer nachhaltigeren und gerechteren Zukunft beschleunigen können."

The Honourable Randeep Sarai (kanadischer Staatssekretär für internationale Entwicklung)

Gestützt auf die jahrzehntelange Erfolgsbilanz von Deetken Impact in der Verwaltung von ertragsstarken Impact-Fonds in 17 Ländern, verbindet die Mischfinanzierungsstruktur des ICAF Kapital zu marktüblichen Konditionen mit zinsgünstigem Kapital, um so nicht nur eine wettbewerbsfähige Rentabilität, sondern auch messbare positive Auswirkungen auf die Umwelt und die Sozialsysteme zu erzielen. Der Fonds wird durch eine Fazilität für technische Hilfe unterstützt, um die Risiken von Investitionsmöglichkeiten zu mindern, Pipeline-Unternehmen beim Erreichen der Investitionsbereitschaft zu begleiten und die Ergebnisse in den Bereichen Klimaschutz und Geschlechtergleichstellung auszuweiten.

Deetken Impact ist bestens positioniert, um die Verfügbarkeit von Finanzierungen für herausragende Klimaschutzlösungen in der Region LAC zu erhöhen, indem das Unternehmen seine strategischen Vorteile nutzt: ein in sechs Ländern ansässiges Team mit ausgewogener Geschlechterverteilung, fundierte regionale Expertise und ein entschiedenes Engagement für die Förderung des Klimaschutzes.

"Der Inclusive Climate Action Fund ist für Investoren eine äußerst günstige Gelegenheit zum Zugriff auf attraktive Anlagemöglichkeiten in außergewöhnlichen Unternehmen, die dem Klimawandel mit innovativen, marktorientierten Lösungen entgegentreten. Das Engagement Kanadas durch seine Beteiligung am ICAF und damit die Bereitstellung von zinsgünstigem Kapital ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zu unserem ehrgeizigen Ziel, die Kluft zur Klimaschutzfinanzierung in Lateinamerika und der Karibik zu überbrücken und die nachhaltige und klimaresiliente Entwicklung in der Region zu unterstützen."

Alexa Blain, Mitgründerin und Managing Partner Deetken Impact

Weitere Informationen zum Inclusive Climate Action Fund finden Sie unter www.deetkenimpact.com.

Über Deetken Impact

Deetken Impact ist ein auf Impact-Investments spezialisiertes kanadisches Vermögensverwaltungsunternehmen, das hohe Renditen erwirtschaftet und zugleich nachhaltige Auswirkungen auf die Sozialsysteme und die Umwelt in Lateinamerika und der Karibik bewirkt. Über unsere Fondsfamilie haben wir in über 60 Unternehmen investiert, die unter anderem in den Sektoren umweltfreundliche Energie, finanzielle Inklusion, Landwirtschaft und Wohnungswesen operieren, und wir leisten Pionierarbeit bei technischen Hilfsprogrammen zur Maximierung der positiven Auswirkungen. Deetken Impact ist bei den kanadischen Wertpapier-Aufsichtsbehörden registriert und wurde als Impact Assets 50 Emeritus Manager ausgezeichnet.

Über Global Affairs Canada

Global Affairs Canada (GAC, das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel in Kanada) definiert, gestaltet und fördert die Interessen und Werte Kanadas in einem komplexen globalen Umfeld. Das GAC pflegt diplomatische Beziehungen, fördert den internationalen Handel und bietet konsularischen Beistand. Das GAC leitet internationale Entwicklungen, humanitäre Unterstützung sowie Bemühungen um Frieden und Sicherheit. Daneben trägt das GAC auch zur nationalen Sicherheit und zur Fortentwicklung des Völkerrechts bei.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251127357378/de/

Contacts:

Medienkontakte:

Heather van Mil

Deetken Impact

hvanmil@deetkenimpact.com

+1 (604) 731-4424

Media Relations Office

Global Affairs Canada

media@international.gc.ca