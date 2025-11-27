Wie präsentiert sich der Immobilienmarkt 2025 im Rückblick und was hat sich am Markt für Baufinanzierung getan? Wie sind die Erwartungen für 2026 und welche Rolle spielt KI dabei? AssCompact hat Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand von Europace, um Einschätzungen gebeten. Interview mit Stefan Münter, Co-CEO und Vorstand der Europace AGHerr Münter, im zurückliegenden Jahr befand sich der Immobilienmarkt wieder im Aufwind. Wie fällt Ihr persönliches Fazit aus? Wir sehen eine deutliche Stabilisierung ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.