Der US-Sportartikelhersteller veröffentlicht am 18. Dezember seine Q2-Zahlen. Im Vorfeld herrscht bei den Analysten immer noch vorsichtiger Optimismus: JPMorgan hatte zuletzt das Kursziel für Nike von 100 $ auf 86 $ gesenkt, aber die Kaufempfehlung bestätigt. Wells Fargo stufte Nike zuvor schon auf "Kaufen" hoch und erhöhte das Kursziel von 60 auf 75 $. zuvor Well Fargo Operativ ist bei dem Adidas-Rivalen Potenzial für eine Trendwende gegeben: Modelle wie Vomero und Peg laufen besser, während die Schwäche bei Klassikern Jordan 1 und Air Force 1 nachlässt. Kurstechnisch verbleibt die Aktie aber weiter in Schlagweite der wichtigen Unterstützung bei 60,29 $. Für grundlegende charttechnische Trendwende muss die Aktie zugleich den Widerstand bei 66,25 $ überwinden