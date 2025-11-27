Der Dezember gilt historisch als einer der stärksten Börsenmonate. Doch 2025 fühlt sich anders an: hohe Nervosität, Unsicherheit über die Fed, KI-Hype versus Konjunkturängste und ein Markt, der zwischen Rally und Rücksetzern pendelt. Viele Anleger wissen nicht, ob die Jahresendrally trägt oder kippt. Genau deshalb lohnt sich ein systematischer Ansatz besonders. Während ein Großteil des Marktes unschlüssig agiert, zeigen bestimmte Aktien im Dezember seit Jahren ein robustes, wiederkehrendes Muster. ...

