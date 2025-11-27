DJ Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s)
Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc (NASD LN) Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc: Net Asset Value(s) 27-Nov-2025 / 16:05 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: Amundi Core Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Acc DEALING DATE: 26-Nov-2025 NAV PER SHARE: EUR: 88.3959 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 53275443 CODE: NASD LN ISIN: LU1829221024 =--------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------- ISIN: LU1829221024 Category Code: NAV TIDM: NASD LN LEI Code: 549300WKBSXK32O2GT62 Sequence No.: 409655 EQS News ID: 2237034 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------
Image link: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=show_t_gif&application_id=2237034&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed
(END) Dow Jones Newswires
November 27, 2025 10:05 ET (15:05 GMT)
© 2025 Dow Jones News