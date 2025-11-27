An den Märkten steigt die Nervosität. Selbst gute Nachrichten lösen Kursverluste aus. EZB warnt vor Gefahr starker Korrekturen. die Angst vor einer Spekulationsblase rund um das Thema künstliche Intelligenz (KI) greift an den Börsen um sich. Selbst starke Quartalszahlen des Techriesen Nvidia konnten zuletzt die Sorgen vor einem Crash nicht vertreiben. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat am Mittwoch davor gewarnt, die Aktienmärkte seien "aufgrund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
