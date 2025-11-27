Frankreichs Regierung wird den Umweltbonus für den Kauf von Elektrofahrzeugen auch 2026 beibehalten. Die rechtlichen Rahmenbedingungen werden dabei gegenüber dem vierten Quartal 2025 unverändert bleiben. Mit der Fortführung der Prämie will Paris für Kontinuität sorgen. In Frankreich ist der Umweltbonus ("bonus écologique") sowohl nach dem Einkommen der Käufer bzw. Leasingnehmer gestaffelt, als auch an den CO2-Ausstoß bei der Produktion der Fahrzeuge ...

