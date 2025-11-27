WattCycle gibt heute den Start seiner europaweiten Black-Friday-Batterieangebote 2025, die bis zu 60% Rabatt auf LiFePO4-Batterien sowie einen zusätzlichen Rabatt von 8 an der Kasse ohne Mindestbestellwert bieten. Alle Nutzer in der EU profitieren von einer 30-tägigen Preisgarantie, um sicherzustellen, dass sie während der Aktion den besten verfügbaren Preis erhalten.

Holen Sie sich Ihren Batterie-Gutscheincode: BlackFriday8%

Besonders hervorzuheben ist die WattCycle 12V 314Ah-Batterie, die als das Produkt mit dem größten Rabatt im Rahmen der Black Friday-Verkäufe 2025 angeboten wird. Die Batterie wird für 489,99 (vorher 1.299,99 €) angeboten, was einem Rabatt von 60 entspricht. Nach Verwendung des Batterie-Gutscheincodes "BlackFriday8%" kostet sie nur 450,79 €. Diese Batterie liefert 4.019 Wh nutzbare Energie und ist mit einem fortschrittlichen 200-A-BMS und EV-A+-Zellen mit einer Nennleistung von über 15.000 Zyklen ausgestattet, wodurch sie eine zuverlässige langfristige Stromversorgungslösung für vielfältige Anwendungen darstellt.

WattCycle-Lösung für Boote

Die europäische Bootssaison unterstreicht den Bedarf an zuverlässiger, leichter Energie. WattCycle 12V 100Ah TM Bluetooth wurde für Trolling-Motoren und Boote entwickelt und bietet kompakte Formfaktoren, die Gewicht sparen und Platz an Deck schaffen, während die Bluetooth-Überwachung Echtzeit-Statusprüfungen ermöglicht. Dank fortschrittlichem 120-A-BMS und mehrschichtiger intelligenter Schutzvorrichtung, IP67-zertifizierter Wasserdichtigkeit und vibrationsbeständiger Konstruktion sowie EV A+-Zellen eignet sich diese Batterie für den routinemäßigen Einsatz auf See und für kurze Kreuzfahrten. Im Rahmen des Black Friday Sales können Bootsfahrer die WattCycle 12V 100Ah TM Bluetooth-Batterie für 239,99 (vorher 289,99 €) erwerben.

WattCycle-Stromversorgungslösung für Wohnmobile

Die WattCycle 12V 100Ah Underseat Bluetooth-Batterie wurde für Wohnmobil- und Camper-Nutzer entwickelt und dient als zuverlässige Hausbank für Kühlschränke, Heizungen und medizinische Geräte. Dank ihres flachen Gehäuses (unter 190 mm) und der einfachen Schienenmontage lässt sie sich mühelos unter dem Vordersitz des Wohnmobils installieren, wobei Platz für zwei Einheiten nebeneinander vorhanden ist, um die Kapazität zu erhöhen. Das fortschrittliche BMS mit Niedrigtemperatur-Abschaltung, Drop-in-Kompatibilität und erweiterbarer Architektur bietet zuverlässigen Schutz und langlebige Leistung. Erhältlich für 209,99 (vorher 259,99 €) während des Black Friday Sales.

WattCycle-Solarenergiespeicherung

WattCycle 48V 100Ah Wall Bluetooth ist eine kompakte, wandmontierte Speicherlösung, die speziell für Heimenergiesysteme entwickelt wurde. Diese Batterie wird im Rahmen des Black-Friday-Batterieausverkaufs für 889,99 (vorher 1.999,99 €) angeboten und bietet 5.120 Wh nutzbare Energie sowie eine integrierte Statusmeldung über eine unabhängige LED-SOC-Anzeige. Mit ihrem All-in-One-Design und robusten Überwachungsoptionen ist die Wall Bluetooth ideal für Hausbesitzer, die eine zuverlässige, platzsparende Gleichstromspeicherlösung suchen.

