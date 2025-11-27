Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 27 novembre/November 2025) - P2P Group Ltd. (PPB) has announced the completion of a Change of Business and name and symbol change to Inturai Ventures Corp. (URAI).

Shares will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on November 28, 2025.

Disclosure documents are available at www.thecse.com.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on November 27, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

P2P Group Ltd. (PPB) a annoncé la finalisation de son changement d'activité et un changement de nom et de symbole pour Inturai Ventures Corp. (URAI).

Les actions commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole, et avec un nouveau numéro CUSIP le 28 novembre 2025.

Les documents de divulgation sont disponibles sur www.thecse.com.

Veuillez noter que toutes les commandes ouvertes seront annulées à la fin des activités le 27 novembre 2025. Les négociants sont priés de saisir à nouveau leurs commandes.

OLD Security Name/ANCIEN Nom de sécurité: P2P Group Ltd. Symbol(s)/Symbole(s): PPB CUSIP & ISIN: 69381H106/CA69381H1064 Delist Date/Date de radiation : Le 27 NOV 2025

NEW Security Name/NOUVEAU Nom de sécurité : Inturai Ventures Corp. Symbol(s)/Symbole(s) : URAI NEW/Nouveau CUSIP : 46125N 10 2 NEW/Nouveau ISIN : CA 46125N 10 2 4 Effective Trading Date/Date de négociation effective : Le 28 NOV 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)