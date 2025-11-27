Im Laufe eines Menschenlebens ändert das Gehirn viermal seine neuronale Architektur. Die Umstrukturierungen erfolgen laut einer Cambridge-Studie im Alter von circa 9, 32, 66 und 83 Jahren. Das menschliche Gehirn verfolgt offenbar eine besondere Art des Altersmanagements. Viermal im Laufe des Lebens ändert es die Grundzüge seiner Struktur und verdrahtet sich regelrecht neu. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam der Universität Cambridge im Fachblatt ...

