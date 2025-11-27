Das US-Konsumklima fällt auf ein historisches Tief - tiefer als in der Finanzkrise. Es gibt keine Rezession. Doch die Daten zeigen eine verborgene Krise, die alle treffen könnte.Das Stimmungsbild der US-Konsumenten ist so schlecht wie selten zuvor. Der Index der University of Michigan fällt auf ein Niveau, das noch tiefer liegt als in der Finanzkrise 2007 bis 2008. Doch diesmal steckt das Land offiziell nicht in einer Rezession. Genau das macht die Lage so brisant. Im Video erklärt Jan Willhöft, warum der Konsumentenindex trotz stabiler Konjunktur einbricht. Er zeigt, wie die explodierende US-Staatsverschuldung von inzwischen 38 Billionen US-Dollar, die Zollpolitik von US-Präsident Donald …