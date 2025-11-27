Salzburg (ots) -Die österreichische Bitcoin-Plattform 21bitcoin beschleunigt ihr Wachstum und erreicht den nächsten großen Meilenstein: Aus dem erfolgreichen Startup ist mittlerweile ein stark wachsendes Scale-up geworden. Mit über 100.000 Kunden und einem Handelsvolumen von 500 Millionen Euro hat sich 21bitcoin mittlerweile als führender Bitcoin-Anbieter in Europa etabliert.Bereits 2023 überzeugte 21bitcoin mit seinem innovativen Geschäftsmodell sowie starkem Wachstum und konnte in der Folge die renommierte VR Bank Bayern Mitte als strategischen Partner und Investor für sich gewinnen. Seitdem ging das Wachstum ungebremst weiter, das Unternehmen operiert mittlerweile von den 3 Standorten Salzburg, Wien und München und konnte sowohl Umsatz als auch die Nutzerzahl in den letzten 2 Jahren mehr als verzehnfachen. Mit dem Erhalt der europäischen MiCAR CASP-Lizenz im Herbst 2025 startet 21bitcoin nun in das nächste Kapitel der außergewöhnlichen Wachstumsgeschichte und positioniert sich als Premium-Anbieter für Bitcoin-Finanzdienstleistungen in Europa.Dank der MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation) CASP-Lizenz können zukünftig Dienstleistungen rund um Bitcoin an über 500 Millionen Menschen im gesamten EWR-Raum angeboten werden. Damit eröffnet sich für 21bitcoin die einzigartige Möglichkeit, die Rolle als europäischer Vorreiter und Innovator im Bereich regulierter Bitcoin-Dienstleistungen weiter auszubauen - und die Zukunft des Bitcoin-Ökosystems in Europa aktiv zu gestalten."Wir haben uns über die letzten Jahre hinweg extrem stark entwickelt und sehen vor uns eine der spannendsten Phasen unserer bisherigen Unternehmensgeschichte. Mit der MiCAR CASP-Lizenz öffnen wir nicht nur den europäischen Markt, sondern auch die traditionelle Finanzwelt für Bitcoin. Unser Ziel ist es, 21bitcoin als den ersten Anbieter eines ganzheitlichen Bitcoin-Finanzökosystems in Europa zu etablieren." erklärt Daniel Winklhammer, Gründer und CEO von 21bitcoin.Die Vision: Mehr als eine App2026 wird 21bitcoin seine Produktpalette konsequent erweitern und die Entwicklung der nächsten Generation von Bitcoin-Finanzdienstleistungen vorantreiben. Geplant sind unter anderem mit Bitcoin besicherte Kredite, die gemeinsam mit führenden Partnern wie der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte und Sopra Financial Technology entwickelt werden. Zudem arbeitet 21bitcoin an neuen Sparmodellen für Familien sowie an einer Whitelabel-Lösung, die Banken und Finanzdienstleistern einen einfachen und sicheren Zugang zu Bitcoin ermöglicht.Darüber hinaus wird der Bitcoinkauf für Unternehmen eingeführt, um auch dieser Zielgruppe einen vollständig regulierten Zugang zu Bitcoin zu bieten. Gleichzeitig legt man weiterhin einen besonderen Fokus auf den "21Private Service", der ab einer Investitionssumme von 100.000 Euro individuelle Betreuung und maßgeschneiderte Lösungen für vermögende Privatkunden bietet.Diese Entwicklungen folgen einer klaren strategischen Vision: 21bitcoin entwickelt sich von einer Handelsplattform zu einem ganzheitlichen Finanzdienstleister im Bitcoin-Bereich. Damit legt das Unternehmen den Grundstein für ein integriertes Bitcoin-Finanzökosystem, das Privatkunden, Unternehmen und Finanzinstitutionen gleichermaßen Zugang zu einem sicheren, transparenten und zukunftsorientierten Finanzsystem ermöglicht.Über 21bitcoinFIOR Digital GmbH mit Sitz in Salzburg betreibt 21bitcoin, eine führende europäische Plattform für den Kauf, Verkauf und die sichere Verwahrung von Bitcoin. Das Unternehmen verfolgt die Mission, den Zugang und die Nutzung von Bitcoin einfach, sicher und vertrauensvoll zu gestalten und gleichzeitig höchste Anforderungen an Compliance, Datenschutz und Nutzererlebnis zu erfüllen.21bitcoin zählt über 100.000 Nutzer, hat Bitcoin im Wert von knapp 500 Millionen Euro abgewickelt und ist das erste Bitcoin-only Unternehmen, das in Österreich die MiCAR CASP-Lizenz erhalten hat.Weitere Informationen unter: www.21bitcoin.appPressekontakt:21bitcoinClemens Jirasek I Head of Marketing & GrowthE-Mail: clemens.jirasek@fior.digitalWebsite: https://21bitcoin.app/Original-Content von: 21bitcoin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181544/6167829