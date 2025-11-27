HVV Hop, der elektrifizierte On-Demand-Shuttleservice von vhh.mobility, fährt ab Mitte Dezember im gesamten Bezirk Hamburg-Harburg. Mit der Erweiterung des Angebots soll der Betrieb von HVV Hop noch enger an das bestehende ÖPNV-Netz angebunden werden. Bereits 2018 fuhren die ersten Shuttles in Hamburg, zunächst unter dem Namen "ioki Hamburg". Heute betreibt vhh.mobility (Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein) den Service, der auf elektrifizierte Fahrzeuge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net