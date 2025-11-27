Bolt Technology hat eine Partnerschaft mit Pony.ai bekannt gegeben, um das autonome Fahren nach Europa zu bringen. Ziel ist es, die Level-4-Technologie des chinesischen Unternehmens in das Mobilitätsökosystem von Bolt zu integrieren. Erste Praxistests sind bereits für 2026 geplant. In Nordamerika prägen hauptsächlich Waymo und Tesla den Markt für autonomes Fahren. Chinesische Anbieter wie Baidu, WeRide und Pony.ai tun sich in den USA dagegen schwer, ...

