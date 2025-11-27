Stuttgart (ots) -Für alle Schnäppchenjäger steht wieder der höchste Feiertag des Jahres vor der Tür. Der Black Friday weckt nach wie vor den Ehrgeiz, vergünstigte Produkte wie Trophäen zu sammeln. (...) In Verbraucherköpfen hat sich ein ausgeprägtes Preisbewusstsein breit gemacht, das über die altbekannte Schnäppchenjagd hinausgeht. Es ist die zentrale Strategie, mit der Situation am Arbeitsmarkt, der anhaltend hohen Inflation vor allem im Lebensmittelbereich und nicht mehr so stark steigenden Löhnen umzugehen. Gerade die harten Personalabbaupläne in der Region Stuttgart werden ihre Wirkung nicht verfehlen. Ungeachtet allen weiter vorhandenen Wohlstands: Da kann der Konsumklima-Indikator des Marktforschungsunternehmens GfK mit seiner bundesweiten Erhebung gerne eine höhere Anschaffungsneigung verkünden - die Krise der Industrie hierzulande dürfte auch den Handel spürbar in Mitleidenschaft ziehen.Pressekontakt:Stuttgarter NachrichtenChef vom DienstFrank SchwaiboldTelefon: 0711 / 7205 - 7110cvd@stn.zgs.deOriginal-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/6167848