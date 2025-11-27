EQS-News: DeFi Technologies Inc.
TORONTO, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Venture-Portfoliounternehmen Canada Stablecorp Inc. ("Stablecorp") und der QCAD Digital Trust einen bedeutenden nationalen Meilenstein erreicht haben: QCAD wurde als Kanadas erste konforme CAD-Stablecoin zugelassen.
Stablecorp gab bekannt, dass der QCAD Digital Trust nach einem mehrjährigen Genehmigungsverfahren durch die Aufsichtsbehörden die endgültige Genehmigung für den Prospekt erhalten hat, der die Ausgabe von QCAD-Token gemäß dem aktuellen kanadischen Regulierungsrahmen für Stablecoins qualifiziert. Dieser Meilenstein setzt neue Maßstäbe für konformes, auf CAD lautendes digitales Geld und legt den Grundstein für eine breitere Akzeptanz von tokenisierten kanadischen Dollar im Zahlungsverkehr und auf den Kapitalmärkten.
Stablecorp ist Teil des Venture-Portfolios von DeFi Technologies, nachdem am 25. September 2025 eine strategische Investition und kommerzielle Zusammenarbeit angekündigt worden war. Durch diese Partnerschaft will DeFi Technologies dazu beitragen, QCAD als zentrale kanadische Dollar-Währung auf seiner Produkt- und Handelsplattform zu etablieren.
Wie DeFi Technologies QCAD unterstützen will
DeFi Technologies und Stablecorp wollen sich auf die Skalierung von QCAD in drei Kernbereichen konzentrieren:
"Mit diesem Meilenstein haben wir den Grundstein für ein neues Finanzsystem gelegt - eines, das offener, effizienter und für jeden Kanadier zugänglicher ist", sagte Kesem Frank, CEO von Stablecorp. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Partnern von DeFi Technologies QCAD nicht nur als Token zu positionieren, sondern als Schlüssel zur Erschließung des digitalen Potenzials Kanadas."
"Die Zulassung von QCAD als Kanadas erster konformer CAD-Stablecoin ist ein entscheidender Meilenstein für Stablecorp und für den kanadischen Markt für digitale Vermögenswerte", sagte Johan Wattenström, Chief Executive Officer und Executive Chairman von DeFi Technologies. "Eine vollständig regulierte kanadische Dollar-Rail passt genau zu unserer Strategie, kategoriedefinierende Infrastruktur zu unterstützen, und ermöglicht es uns, das Wachstum von QCAD auf unserer Plattform und in unserem breiteren institutionellen Netzwerk zu fördern."
"Aus geschäftlicher Sicht bietet uns QCAD einen leistungsstarken Baustein für die nächste Wachstumsphase von DeFi Technologies", sagte Andrew Forson, Präsident von DeFi Technologies. "Wir sehen Chancen, CAD-gebundene ETPs und strukturierte Produkte auf den Markt zu bringen, institutionelle On- und Off-Ramp-Flows zu vertiefen und letztendlich neue, wiederkehrende Gebühren- und Spread-Einnahmequellen zu schaffen, während wir uns gleichzeitig an Kanadas sich entwickelndem regulatorischem Rahmen für digitale Vermögenswerte ausrichten."
