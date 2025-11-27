An diesem Freitag beginnt eine Drei-Monats-Frist, während der Angestellte des Kölner Ford-Werks gegen eine Abfindung freiwillig das Unternehmen verlassen können. Auf diese Weise sollen wohl 3.500 Arbeitsplätze abgebaut werden. Wie der WDR berichtet, hat Ford am Donnerstag bei einer Betriebsversammlung die Beschäftigten über die Details informiert. Demnach sollen je nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit mehr als 100.000 Euro Abfindung möglich sein. ...

