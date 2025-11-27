EQS-News: XUELEI FRAGRANCE MUSEUM / Schlagwort(e): Miscellaneous

Xuelei Parfümmuseum: Ein globales Wahrzeichen der Düfte und das neue Pilgerziel für Parfümliebhaber



GUANGZHOU, China, 27. November 2025 /PRNewswire/ -- In Guangzhou verändert ein neuer Duft, was es bedeutet zu reisen.

Es stammt nicht aus einer Boutique oder einem Nischenparfümhaus, sondern aus einer riesigen sensorischen Einrichtung, die kürzlich von Guinness World Records als "Größtes Duftmuseum" (9.500,878 m², Guangzhou, 27. November 2025)zertifiziert wurde - das Xuelei Fragrance Museum.

Hier wird der Duft zur Architektur, zum Geschichtenerzählen und zu einer neuen Art, eine Stadt zu erleben. 01|Ein Museum, gebaut in der Sprache der Düfte

Die Präsenz des Museums beginnt mit seiner Architektur:

ein von der Destillation inspiriertes Gebäude aus rotem Backstein, das sowohl an die Industriekultur als auch an futuristisches Handwerk erinnert. Ein hohes zentrales Atrium lässt das Sonnenlicht tief in das Gebäude eindringen und gibt den Ton an, noch bevor man einen Duft riecht.

Auf fünf Ebenen können die Besucher entdecken: 18 thematische Galerien , die die Weltkulturen umfassen

, die die Weltkulturen umfassen 300+ Duftentdeckungspunkte

Eine Bibliothek mit 400 einzigartigen Düften

Eine umfassende Darstellung der östlichen Aromatraditionen

Immersive Dufttheater und multitemporale Szenografien Hier wird der Duft zu einem kulturellen Vokabular, mit dem sich Erinnerung, Geschichte und Identität interpretieren lassen. 02|Die fünfstöckige KI-Duftinstallation:

Das visuelle und erlebnisorientierte Herzstück des Museums

Das Highlight, das die Aufmerksamkeit jedes Besuchers auf sich zieht, ist die überragende AI-Duftinstallation , die sich über fünf Etagen erstreckt.

Hunderte von transparenten Duftgefäßen hängen in einer radialen Konstellation um eine Wendeltreppe.

Das Licht filtert durch sie hindurch und macht jeden Aufstieg zu einem filmischen Moment -

als würde man durch einen Nebel aus Düften gehen.

Die Installation ist nicht nur visuelle Poesie, sondern bildet den Ausgangspunkt für die datengesteuerte Duftreise des Museums.

Mit einer digitalen Scent Card probieren die Besucher Duftnoten aus über 300 Duftpunkten und zeichnen ihre Reaktionen auf - Zitrusfruchtigkeit, blumige Wärme, holzige Tiefe.

Am Ende erstellt die Zeitmaschine der Düfte im vierten Stock einen persönlichen Duftreisebericht:

ein sensorisches Porträt der individuellen Vorlieben.

Dann kommt die Magie:

Im ersten Stock wird in der KI-Mischstation - oft als "Cyber-Parfümerie-Magie" bezeichnet -

in nur drei Minuten ein maßgeschneidertes Parfüm kreiert, von der Formel bis zur Abfüllung.

Die Technologie demokratisiert die Parfümerie und gibt jedem Besucher die Möglichkeit, sich kreativ zu betätigen, die früher den Profis vorbehalten war. 03|Ein neues Pilgerziel für Duftliebhaber auf der ganzen Welt

Mit seiner rekordverdächtigen Größe und seinem innovativen sensorischen Design hat sich das Museum schnell etabliert: Ein Muss für Liebhaber globaler Düfte

Ein Medienliebling in Design- und Lifestyle-Kreisen

Eine neue Quelle der Inspiration für Parfümeure und Kreative

Ein Meilenstein im erlebnisorientierten Kulturtourismus Die Besucher verlassen die Ausstellung nicht nur mit einem Duft, sondern auch mit einem neuen Verständnis dafür, wie Düfte Wahrnehmung, Erinnerung und Kultur prägen.

Lassen Sie auf Ihrer nächsten Reise den Duft das Ziel sein. Und das Xuelei Fragrance Museum könnte der Ort sein, für den es sich lohnt, über Kontinente hinweg zu reisen. Über Xuelei

Guangzhou Xuelei Cosmetics Co., Ltd. ist seit über 30 Jahren auf die Entwicklung und Herstellung von Düften und Parfüms sowie auf integrierte Lösungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen für die Innovation von Düften, die Produktion und die globale Markenunterstützung aus einer Hand. Weitere Informationen finden Sie unter:

Website: www.xuelei.com

Instagram: XUELEI FRAGRANCE MUSEUM

E-Mail: odmservice@xuelei.com

Adresse: No. 1 Ketai 2nd Road, Bezirk Baiyun, Guangzhou, China Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833619/862A7974_opq4158963926.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/xuelei-parfummuseum-ein-globales-wahrzeichen-der-dufte-und-das-neue-pilgerziel-fur-parfumliebhaber-302627743.html



