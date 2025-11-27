Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Blue Moon Metals Inc. und Sibanye-Stillwater Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.11.2025, 17:35 Uhr Zürich/Berlin Platin, verwendet in der Industrie, vor allem in der Automobilindustrie (Katalysatoren) und bei der Schmuckproduktion, hat seit Jahresanfang deutlich im Preis zugelegt. Damals war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital