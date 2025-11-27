Anzeige/Werbung - Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Mogotes Metals Inc. und Meridian Mining UK Societas, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 26.11.2025, 17:24 Uhr Zürich/Berlin Laut einer Studie könnte der steigende Kupferbedarf der Rechenzentren das jährliche Defizit bis 2035 bis auf sechs Millionen Tonnen ansteigen lassen. Auch der Ausbau von Stromnetzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Swiss Resource Capital