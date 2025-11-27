© Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

Chinas Wirtschaftsplaner warnen vor einer Blase im boomenden Markt für humanoide Roboter. Warum Peking jetzt bremst und was das für Investoren bedeutet.Chinas oberste Wirtschaftsbehörde warnt vor einer Blase im Markt für humanoide Roboter. Die Sprecherin der Nationalen Entwicklungs- und Reformkommission, Li Chao, sagte in Peking, die Branche müsse "das Tempo des Wachstums mit dem Risiko einer Blasenbildung abwägen". Sie betonte, dass dies eine Herausforderung sei, die viele Zukunftsindustrien teile. Der Markt wächst rasant. Mehr als 150 Hersteller humanoider Roboter arbeiten bereits in China, und die Zahl steigt weiter. Li erklärte, das Land müsse verhindern, dass "hochgradig ähnliche" …