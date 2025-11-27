Auf einer Art Motorrad über die Stadt fliegen: Bei dem Start-up LEO Flights kannst du jetzt ein Solo Jetbike vorbestellen. Ein bisschen Kleingeld solltest du aber zur Verfügung haben. Wenn sich die Menschen vor, sagen wir 100 Jahren, die Welt im 21. Jahrhundert vorgestellt haben, gehörte dazu unbedingt individueller Flugverkehr in der Großstadt.Â Doch noch sind Flugtaxis, Jetpacks und Co. nicht Teil des Stadtbildes. Solo Jetbike jetzt vorbestellbar ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.