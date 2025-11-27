Zürich (ots) -Der PR-Bild Award 2025 für das beste PR- Bild des Jahres Schweiz geht an KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage mit dem Bild "Flowstate - Break(ing) the limits", fotografiert von André Caradonna. Das Bild hat sich gegen mehr als 600 Bewerbungen durchgesetzt. Die dpa-Tochter news aktuell (Schweiz) AG vergibt den PR-Bild Award für herausragende PR-Fotografie von Unternehmen, Organisationen und Agenturen bereits zum 19. Mal. Das Motiv überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermassen und erreichte das beste Gesamturteil für die Schweiz. Zugleich belegt das Bild den ersten Platz in der Kategorie "People"."Ich freue mich sehr über dieses Gewinnerfoto, das auf eindrucksvolle Weise die Verbindung von Kunst, Bewegung und Ausdruckskraft zeigt", sagt Eldi Nazifi, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG. "Hier treten klassische Kunst und urbaner Ausdruck miteinander in den Dialog. Dieses Bild steht sinnbildlich für Kreativität, Vielfalt und den Mut, neue Perspektiven einzunehmen."André Caradonna, Fotograf des Siegerbildes und Inhaber von KreativAgent Caradonna: "Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung 'PR-Bild des Jahres Schweiz'. Das Bild entstand während des Solothurner Tanzfestivals 'Find your Flow 2024'. Wir wollten etwas bisher Ungesehenes schaffen und haben die weltbesten Breakdancer ins Kunstmuseum geholt. Heraus kam diese einzigartige Kombination zweier Kunstformen: urbaner Breakdance trifft auf Kunstgemälde."Für Deutschland gewann in diesem Jahr das Bild "Gemeinsam stark - Sport, der berührt!", eingereicht vom Special Olympics Deutschland e.V. Darüber hinaus belegte das Foto In der Kategorie "NGO & Pro bono" den ersten Platz.Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Bild "Die Zauberflöte" des Fotografen Robert Josipovic für das Landestheater Linz. Das Bild belegte darüber hinaus auch den dritten Platz in der Kategorie "AI-Content".Insgesamt gab es beim diesjährigen PR-Bild Award mehr als 600 Bildeinreichungen. In einem ersten Schritt hatte eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienprofis 35 Bilder in fünf Kategorien für die Shortlist ausgewählt. Im Anschluss stimmte die Fachöffentlichkeit aus Kommunikationsexpertinnen und -experten mit rund 22.000 Votes über die Bilder ab.Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury haben gemeinsam über die Gewinnerinnen und Gewinner entschieden. Bei der Preisverleihung wurden die ersten drei Plätze aus den fünf Kategorien "People", "Moments & Products", "Portrait", "NGO & Pro bono" und "AI-Content" ausgezeichnet sowie die Siegerbilder für die Schweiz, Deutschland und Österreich.Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr im Newsroom der dpa Deutsche Presse-Agentur in Berlin statt.news aktuell Schweiz vergibt den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Deutschland und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner ist das deutsche Kommunikationsmagazin "KOM".Der Hauptpreis der Kategorie "People" wurde in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert und mit einer Leica Q3 43 prämiert.Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: https://www.pr-bild-award.de/sieger2025/Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschliesslich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2025: https://dpafoto.egnyte.com/fl/g4KFr74xc3TKDie Gewinner 2025 im Detail:PR-BILD DES JAHRES 2025 SCHWEIZFlowstate - Break(ing) the limitsKreativAgent Caradonna für Solothurner TanztageFotograf: André CaradonnaPR-BILD DES JAHRES 2025 DEUTSCHLANDGemeinsam stark - Sport, der berührt!Special Olympics Deutschland e.V.Fotografin: Sarah RauchPR-BILD DES JAHRES 2025 ÖSTERREICHDie ZauberflöteRobert Josipovic für Landestheater LinzGestaltung: Robert JosipovicKategorie "People" (zwei dritte Plätze)Platz 1: Flowstate - Break(ing) the limits (PR-Bild des Jahres Schweiz)KreativAgent Caradonna für Solothurner TanztageFotograf: André CaradonnaPlatz 2: Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Heidelbergcomtract für Berufsfeuerwehr HeidelbergFotograf: Udo LahmPlatz 3: Portrait: Alayha PilgrimSchweiz TourismusFotograf: Colin FreiPlatz 3: Ritterschlag im Grab des alten ÄgyptersAlfred Kärcher SE & Co. KGFotograf: David FranckKategorie "Moments & Products"Platz 1: Raus mit Applaus - Auf dem Weg ins neue SpitalKantonsspital Baden AGFotograf: Boris GassmannPlatz 2: Die spektakulärste Bade-Location Deutschlands: das Werksschwimmbad auf ZollvereinStiftung ZollvereinFotograf: Jochen TackPlatz 3: Tanz auf dem mongolischen EisLIQUI MOLY ExtremeFotograf: LIQUI MOLY Extreme / Islay JoyKategorie "Portrait"Platz 1: True Love - Mensch und TierTUIflyFotograf: Gregor SchlägerPlatz 2: Die Mutter von Kopfjägern - Im Hochland der Nördlichen Philippinen.Department of Tourism PhilippinesFotograf: Per-Andre HoffmannPlatz 3: FinanzrebellABmotion GmbH & Co KG für Jürgen SchmittFotograf: Andreas BierwirthKategorie"NGO & Pro bono"Platz 1: Gemeinsam stark - Sport, der berührt! (PR-Bild des Jahres Deutschland)Special Olympics Deutschland e.V.Fotografin: Sarah RauchPlatz 2: Ein Bus voller Orang-Utan-KinderBOS Deutschland e.V. - Borneo Orangutan Survival DeutschlandFotograf: IndrayanaPlatz 3: Kleine Hände, grosse LastKindernothilfe e.V.Fotograf: Jakob StudnarKategorie "AI-Content"Platz 1: HOME - ein stiller Schrei unter WasserTechnische Universität ChemnitzGestaltung: Jacob MüllerPlatz 2: KI-generierte Markenbotschafterin "Schwarzwald Marie"AHM Kommunikation für Schwarzwald TourismusGestaltung: Felix GrotelohPlatz 3: Die Zauberflöte (PR-Bild des Jahres Österreich)Robert Josipovic für Landestheater LinzGestaltung: Robert JosipovicJury 2025:- Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice- Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredaktorin dpa- Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications- Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell- Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO- Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance- Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)- Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL- Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland- Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)- Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit- Volker Thoms, Chefredaktor KOM- Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content- Tabea Werner, Mediensprecherin ARD-Programmdirektion- Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC- Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica CameraAusführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.ch/jury (http://www.pr-bild-award.de/jury)Social-Media-Hashtag: prba25Mitveranstalter:Deutschland: news aktuell, www.newsaktuell.deÖsterreich: APA-Comm, www.apa.at/about/apa-commMedienpartner:KOM - Magazin für Kommunikation, https://www.kom.de/Über news aktuell (Schweiz) AG:news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten, sowie Native Ads in hochkarätigen Medien und Display Ads an hochfrequentierten Standorten runden das Angebot ab.Über Leica CameraDie Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäft auf Mobile Imaging (Smartphones) sowie die Fertigung hochwertiger Brillengläser und Uhren ausgeweitet und ist mit eigenen Projektoren im Heimkino-Segment vertreten.Die Leica Camera AG mit Sitz in Wetzlar (Deutschland) und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão (Portugal) verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Vertriebsgesellschaften mit rund 120 LeicaStores.Die Marke Leica steht für exzellente Qualität, deutsche Handwerkskunst und Industriedesign verbunden mit innovativen Technologien. Fester Bestandteil der Markenkultur ist die Förderung der Kultur der Fotografie mit weltweit rund 30 Leica Galerien, Leica Akademien sowie internationalen Auszeichnungen wie dem Leica Hall of Fame Award und dem Leica Oskar Barnack Award (LOBA).Pressekontakt:news aktuell (Schweiz) AGJanina von JheringLeiterin Kommunikation und MarketingTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.deOriginal-Content von: news aktuell (Schweiz) AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000003/100936904