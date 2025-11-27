Hamburg (ots) -Der PR-Bild Award 2025 für das beste PR-Bild des Jahres Deutschland geht an Special Olympics Deutschland e.V. mit dem Foto "Gemeinsam stark - Sport, der berührt!", fotografiert von Sarah Rauch. Das Bild hat sich gegen mehr als 600 Bewerbungen durchgesetzt. Die dpa-Tochter news aktuell vergibt den PR-Bild Award für herausragende PR-Bilder von Unternehmen, Organisationen und Agenturen bereits zum 19. Mal. Das Motiv überzeugte Jury und Öffentlichkeit gleichermaßen und erreichte das beste Gesamturteil für Deutschland. Zugleich belegt das Bild den ersten Platz in der Kategorie "NGO & Pro bono"."Gute PR-Bilder ziehen Betrachterinnen und Betrachter direkt in den Moment ihrer Entstehung hinein und lösen Emotionen aus", sagt Petra Busch, Geschäftsführerin von news aktuell. "Das PR-Bild des Jahres 2025 fängt einen Moment ein, in dem Freude, Tränen und Stolz emotional die Geschichte erzählen. Solche Bilder sprechen eine Sprache, die keine Worte braucht - und genau das macht sie so kraftvoll."Anne Hohmann, Leiterin Marketing und Kommunikation von Special Olympics Deutschland e.V.: "Wir freuen uns sehr über den PR-Bild Award 2025, den Titel 'Bestes PR-Bild des Jahres Deutschland' und ganz besonders darüber, dass dieses Bild die Herzen so vieler Menschen erreicht hat. Es entstand während der Siegerehrung nach einem bewegenden Wettbewerb bei den Special Olympics Landesspielen in Bremen. Die Fotografin Sarah Rauch hat hier ganz wunderbar eingefangen, dass es im Sport nicht immer um schneller, höher, weiter geht - sondern um Freundschaft, Zusammenhalt und den gemeinsamen Weg dorthin."Für die Schweiz gewann in diesem Jahr das Bild "Flowstate - Break(ing) the limits", eingereicht von KreativAgent Caradonna für Solothurner Tanztage. Darüber hinaus belegte das Foto in der Kategorie "People" den ersten Platz.Das beste PR-Bild des Jahres aus Österreich ist das Bild "Die Zauberflöte" des Fotografen Robert Josipovic für das Landestheater Linz. Das Bild belegte darüber hinaus auch den dritten Platz in der Kategorie "AI-Content".Insgesamt gab es beim diesjährigen PR-Bild Award mehr als 600 Bildeinreichungen. In einem ersten Schritt hatte eine Fachjury aus Kommunikations- und Medienprofis 35 Bilder in fünf Kategorien für die Shortlist ausgewählt. Im Anschluss stimmte die Fachöffentlichkeit aus Kommunikationsexpertinnen und -experten mit rund 22.000 Votes über die Bilder ab.Das Voting der Öffentlichkeit sowie die Stimmen der Fachjury haben gemeinsam über die Gewinnerinnen und Gewinner entschieden. Bei der Preisverleihung wurden die ersten drei Plätze aus den fünf Kategorien "People", "Moments & Products", "Portrait", "NGO & Pro bono" und "AI-Content" ausgezeichnet sowie die Siegerbilder für Deutschland, Österreich und die Schweiz.Die feierliche Preisverleihung fand in diesem Jahr im Newsroom der dpa Deutsche Presse-Agentur in Berlin statt.news aktuell vergibt den PR-Bild Award zusammen mit news aktuell Schweiz und APA-Comm aus Österreich. Medienpartner ist das deutsche Kommunikationsmagazin "KOM".Der Hauptpreis der Kategorie "People" wurde in diesem Jahr in Partnerschaft mit der Leica Camera AG präsentiert und mit einer Leica Q3 43 prämiert.Alle Gewinnerbilder sind hier veröffentlicht: https://www.pr-bild-award.de/sieger2025/Für die Berichterstattung können alle Gewinnerbilder unter dem nachfolgenden Link heruntergeladen werden. Die Bilder dürfen ausschließlich in einem redaktionellen Umfeld eingesetzt werden, immer in Bezug auf den PR-Bild Award 2025: https://dpafoto.egnyte.com/fl/g4KFr74xc3TKDie Gewinner 2025 im Detail:PR-BILD DES JAHRES 2025 DEUTSCHLANDGemeinsam stark - Sport, der berührt!Special Olympics Deutschland e.V.Fotografin: Sarah RauchPR-BILD DES JAHRES 2025 SCHWEIZFlowstate - Break(ing) the limitsKreativAgent Caradonna für Solothurner TanztageFotograf: André CaradonnaPR-BILD DES JAHRES 2025 ÖSTERREICHDie ZauberflöteRobert Josipovic für Landestheater LinzGestaltung: Robert JosipovicKategorie "People" (zwei dritte Plätze)Platz 1: Flowstate - Break(ing) the limits (PR-Bild des Jahres Schweiz)KreativAgent Caradonna für Solothurner TanztageFotograf: André CaradonnaPlatz 2: Ausbildung bei der Berufsfeuerwehr Heidelbergcomtract für Berufsfeuerwehr HeidelbergFotograf: Udo LahmPlatz 3: Portrait: Alayha PilgrimSchweiz TourismusFotograf: Colin FreiPlatz 3: Ritterschlag im Grab des alten ÄgyptersAlfred Kärcher SE & Co. KGFotograf: David FranckKategorie "Moments & Products"Platz 1: Raus mit Applaus - Auf dem Weg ins neue SpitalKantonsspital Baden AGFotograf: Boris GassmannPlatz 2: Die spektakulärste Bade-Location Deutschlands: das Werksschwimmbad auf ZollvereinStiftung ZollvereinFotograf: Jochen TackPlatz 3: Tanz auf dem mongolischen EisLIQUI MOLY ExtremeFotograf: LIQUI MOLY Extreme / Islay JoyKategorie "Portrait"Platz 1: True Love - Mensch und TierTUI flyFotograf: Gregor SchlägerPlatz 2: Die Mutter von Kopfjägern - Im Hochland der Nördlichen Philippinen.Department of Tourism PhilippinesFotograf: Per-Andre HoffmannPlatz 3: FinanzrebellABmotion GmbH & Co KG für Jürgen SchmittFotograf: Andreas BierwirthKategorie "NGO & Pro bono"Platz 1: Gemeinsam stark - Sport, der berührt! (PR-Bild des Jahres Deutschland)Special Olympics Deutschland e.V.Fotografin: Sarah RauchPlatz 2: Ein Bus voller Orang-Utan-KinderBOS Deutschland e.V. - Borneo Orangutan Survival DeutschlandFotograf: IndrayanaPlatz 3: Kleine Hände, große LastKindernothilfe e.V.Fotograf: Jakob StudnarKategorie "AI-Content"Platz 1: HOME - ein stiller Schrei unter WasserTechnische Universität ChemnitzGestaltung: Jacob MüllerPlatz 2: KI-generierte Markenbotschafterin "Schwarzwald Marie"AHM Kommunikation für Schwarzwald TourismusGestaltung: Felix GrotelohPlatz 3: Die Zauberflöte (PR-Bild des Jahres Österreich)Robert Josipovic für Landestheater LinzGestaltung: Robert JosipovicJury 2025:- Michael Biach, Produktmanagement APA-Fotoservice- Silke Brüggemeier, Stellvertretende Chefredakteurin dpa- Ferris Bühler, CEO Ferris Bühler Communications- Petra Busch, Geschäftsführerin news aktuell- Martin Frommhold, Leiter Unternehmenskommunikation OTTO- Michael Gottschalk, Head of Content dpa Picture-Alliance- Regine Kreitz, Präsidentin Bundesverband der Kommunikatoren (BdKom)- Reinhard Mätzler, Inhaber AGENCYCALL- Katharina Müller, Department Head Media & Dialog | Impact Team McDonald's Deutschland- Eldi Nazifi, Geschäftsführer news aktuell (Schweiz)- Rüdiger Scharf, Leiter Unternehmenskommunikation DAK-Gesundheit- Volker Thoms, Chefredakteur KOM- Britta Tronke, Geschäftsleitung Serviceplan PR & Content- Tabea Werner, Pressesprecherin ARD-Programmdirektion- Andreas Wiedemann, Leiter Grafik, Animation und Bildredaktion ADAC- Johannes Winter, Global Director Corporate Communications Leica CameraAusführliche Informationen zur Jury: www.pr-bild-award.de/jurySocial-Media-Hashtag: prba25Mitveranstalter:Österreich: APA-Comm, www.apa.at/about/apa-commSchweiz: news aktuell (Schweiz) AG, www.newsaktuell.chMedienpartner:KOM - Magazin für Kommunikation, https://www.kom.de/Über news aktuellnews aktuell verschafft Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte ihrer Kunden auf Presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. So werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. Native Ads in hochkarätigen Medien, Display Ads an hochfrequentierten Standorten, umfassendes Monitoring mit ots-Monitoring by ARGUS, individuelle Unterstützung bei der Content-Produktion sowie ein breites Angebot an Praxiswissen durch die news aktuell Academy runden das Portfolio ab. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.Über Leica CameraDie Leica Camera AG ist ein internationaler Premiumhersteller von Kameras, Objektiven und Sportoptikprodukten. Im Zuge seiner Wachstumsstrategie hat das Unternehmen sein Geschäft auf Mobile Imaging (Smartphones) sowie die Fertigung hochwertiger Brillengläser und Uhren ausgeweitet und ist mit eigenen Projektoren im Heimkino-Segment vertreten.Die Leica Camera AG mit Sitz in Wetzlar (Deutschland) und einem zweiten Produktionsstandort in Vila Nova de Famalicão (Portugal) verfügt über ein weltweites Netzwerk eigener Vertriebsgesellschaften mit rund 120 LeicaStores.Die Marke Leica steht für exzellente Qualität, deutsche Handwerkskunst und Industriedesign verbunden mit innovativen Technologien. 