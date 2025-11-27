BASEL, CH / ACCESS Newswire / November 27, 2025 / Magnolia, ein führender globaler Anbieter von Digital Experience Platforms (DXP), freut sich, bekannt zu geben, dass der renommierte Software-Unternehmer und Branchenveteran Luc Haldimann dem Board of Directors beigetreten ist und die Rolle des Vorsitzenden (Präsident) übernommen hat.

Lucs Ernennung ist ein wichtiger strategischer Schritt, da Magnolia seine Bemühungen intensiviert, künstliche Intelligenz (KI) in seine Plattform zu integrieren, um Kunden die Bereitstellung hochpersonalisierter und effizienter digitaler Erlebnisse weltweit zu ermöglichen.

Luc Haldimann ist ein Urgestein der Enterprise-Software-Branche. Er ist ein weitläufig anerkannter strategischer Leiter, der tiefes technisches Wissen mit scharfem Geschäftssinn verbindet - eine seltene Kombination, die für die Führung von Magnolia in der aktuellen Welle der KI-getriebenen Innovation unerlässlich ist.

Luc Haldimann war Mitgründer und ehemaliger CTO/Chairman von Obtree Technologies, einem Pionier unter den Schweizer CMS-Unternehmen, das Lösungen für große Websites entwickelte und 2003 von IXOS Software übernommen wurde. Er ist auch der Gründer von Unblu, einem Schweizer Anbieter von sicheren und regelkonformen Conversational-Lösungen für den globalen Finanzdienstleistungssektor. Nach fast zwei Jahrzehnten als CEO von Unblu wird er seine Karriere als Chief Strategy Officer (CSO) bei Unblu fortsetzen. Seine erste Hand Erfahrung im CMS-Geschäft und im Vertrieb von Unternehmenssoftware gibt ihm einen entscheidenden Vorteil bei der Gestaltung der Zukunft von Magnolia.

"Wir sind unglaublich begeistert, Luc Haldimann als Chairman in unserem Board begrüßen zu dürfen", sagte Alain Kugelmann, Co-CEO bei Magnolia. "Luc verkörpert die hallmark of Swiss quality and reliability - er ist bekannt für Integrität, Präzision und einen pragmatischen, langfristigen Ansatz beim Skalieren erfolgreicher Tech-Unternehmen. Seine Führung wird von entscheidender Bedeutung sein, während wir KI einsetzen, um die Erstellung von Inhalten, die Personalisierung von Kunden und die betriebliche Effizienz über unsere Plattform hinweg zu verbessern."

"Ich habe Magnolias Entwicklung im DXP-Bereich viele Jahre lang verfolgt und bin tief beeindruckt von seiner API-first-Grundlage und globalen Reichweite", sagte Luc Haldimann. "Der Markt für digitale Erfahrungen steht mit KI an einem entscheidenden Wendepunkt, und die Technologie von Magnolia ist perfekt positioniert, um diese Transformation zu leiten. Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und dem Managementteam zusammenzuarbeiten, um eine Strategie umzusetzen, die unseren Kunden weltweit weiterhin Präzision, Qualität und bahnbrechende Innovation bietet."

Magnolia sieht Lucs Vision als eine wertvolle Verstärkung seines Engagements, erstklassige Innovationen zu liefern und die Marktführerschaft weltweit auszubauen.

über Magnolia

Magnolia ist die Composable Experience Platform, die Best-of-Breed-Technologien in einem leistungsstarken zentralen Workspace vereint. Es ermöglicht Enterprise-Teams, jede Marke, jedes Produkt, jeden Kanal und jede Erfahrung von einer einzigen, intuitiven Oberfläche aus zu verwalten. Führende globale Unternehmen aus den Bereichen Finanzen, Fertigung, Gesundheitswesen und mehr wählen Magnolia als ihre moderne, zusammensetzbare DXP.

Kontaktinformationen

Sorina Mone

Head of Marketing

contact@magnolia-cms.com

+41 61 228 90 00

QUELLE: Magnolia International Ltd.

