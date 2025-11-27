© Foto: Unsplash

Nach der massiven Gold-Rallye bis Mitte Oktober, stürzte der Goldpreis unter die 4000-Dollar-Marke ab. Seitdem konsolidiert das Edelmetall. Noch ist aber nicht alles überstanden, meinen Experten.Der Goldpreis gab am Donnerstag leicht nach. Am Mittwoch erreichte das gelbe Edelmetall noch ein 2-Wochenhoch. "Wir erwarten weiterhin, dass die Konsolidierung, die mit dem Rückschlag im Oktober begann, anhält, da sich der Staub dieses Rückschlags noch nicht vollständig gelegt hat", sagt Julius-Bär-Analyst Carsten Menke. Gold hat seit dem Rekordhoch von 4.381,21 US-Dollar am 20. Oktober rund 5 Prozent verloren, notiert jedoch nach wie vor über der wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. …