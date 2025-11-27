The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.11.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.11.2025
ISIN Name
CA74346M4065 PROMIS NEUROSCIENCES
SGXE21011833 ALPINA HOLDINGS
US4606901001 INTERPUBL.GR. COS. DL-,10
US92343X1000 VERINT SYSTEMS INC DL-001
XS2329602135 GATWICK ARPT 21/26 MTN
