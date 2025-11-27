Die Multi-Chain-Expansion wird durch das neue Listing auf einer vertrauenswürdigen Plattform, die sowohl Stellar als auch Ethereum unterstützt, beschleunigt

Stronghold hat bekannt gegeben, dass sein SHx-Token jetzt für Retail-User auf Uphold handelbar ist, der globalen Multi-Asset-Plattform für digitales Geld, die bekannt ist für ihre Transparenz, ihre Einhaltung regulatorischer Vorschriften und ihre nahtlose Unterstützung von Assets sowohl im Stellar- als auch im Ethereum-Netzwerk. Das Listing ist ein wichtiger Meilenstein für SHx und erweitert den Zugang für User und Unternehmen, die den Stronghold-Token für Zahlungen, Abwicklungen und die Teilnahme an der Governance nutzen.

"Uphold gehört zu den wenigen Plattformen, die sowohl Stellar- als auch Ethereum-basierte Token nahtlos unterstützen. Daher ist Uphold im Zuge unseres Wachstums als Multi-Chain-Ökosystem die perfekte Wahl für SHx. Dieses Listing wurde von unserer Community befürwortet, und wir freuen uns, dem Wunsch nachzukommen, den so viele SHx-Inhaber geäußert haben."

- Tammy Camp, CEO und Mitbegründerin von Stronghold

SHx ist der native Utility-Token von Stronghold, der interoperable Zahlungen, DeFi-basiertes Finanzwesen und Community-Governance ermöglicht. Mit über 215.000 Community-Mitgliedern weltweit und Tausenden von Händlern auf StrongholdNET bedeutet das Listing bei Uphold eine erhebliche Verbesserung der Zugänglichkeit für den Retail und bietet eine vertrauenswürdige, benutzerfreundliche On-Ramp für Stellar- und Ethereum-basierte SHx.

Das Listing erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Stronghold die Multi-Chain-Entwicklung von SHx durch die SHx Bridge vorantreibt. Diese setzt auf die sichere Interoperabilität des Interchain-Token-Dienstes von Axelar, um eine 1:1-Übertragung von SHx zwischen Stellar und Ethereum zu ermöglichen. Da Uphold beide Chains unterstützt, können Nutzer SHx auf einfache Weise erwerben, halten und innerhalb ihres bevorzugten Ökosystems bewegen, was die Flexibilität für Entwickler, Builder und Retail-User gleichermaßen erhöht.

Dieser Meilenstein knüpft an die aktuelle Dynamik von Stronghold an: Stronghold wurde in die Forbes Fintech 50 aufgenommen, ist in der 2025 Inc. 5000 gelistet, SHx wurde erstmals an der US-Börse Kraken notiert und es wurde ein 60 Milliarden SHx Smart Contract Escrow eingerichtet, um die langfristige Stabilität des Ökosystems zu unterstützen.

Für weitere Informationen rund um SHx und Stronghold besuchen Sie bitte unseren Blog: https://sghd.co/uphold25.

Über Stronghold

Stronghold ist ein Fintech-Infrastrukturunternehmen, das schnelle und sichere Bankzahlungen sowie eingebettete Zahlungen über entwicklerorientierte APIs ermöglicht. Stronghold ist ein Fintech-Infrastrukturunternehmen, das schnelle und sichere Bankzahlungen sowie eingebettete Zahlungen über entwicklerorientierte APIs ermöglicht. Wir sind ein auf KI ausgerichtetes Unternehmen, das generative KI in allen Abteilungen, von der Produktentwicklung bis zum Finanzwesen, einsetzt, um schneller zu skalieren, intelligentere Entscheidungen zu treffen und bessere Tools für die Zukunft des Geldwesens zu entwickeln.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251127339031/de/

Contacts:

Ali Lovell

press@stronghold.co