Der S&P 500 lieferte 2025 solide Gewinne, seit Jahresbeginn steht der Index schon fast 20 Prozent im Plus. Doch einige Schwergewichte enttäuschten massiv. Die folgende Negativliste offenbart drastische Einbrüche von bis zu 70 Prozent. 2025 war für viele Anleger ein gutes Börsenjahr - aber nicht für alle Titel im S&P 500. Eine aktuelle Auswertung zu Thanksgiving - dem US-Feiertag, wegen dem heute in New York nicht gehandelt wird- zeigt die zehn größten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE