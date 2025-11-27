Anzeige
Donnerstag, 27.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Dieser Deal könnte bedeutend sein - SMR könnte einen neuen Hype auslösen
27.11.2025 21:26 Uhr
Prognosemärkte erleben starkes Wachstum - Polymarket, Kalshi und Robinhood treiben neue Dynamik an

Prediction Markets entwickeln sich zu einer der am schnellsten wachsenden Innovationen im Kryptosektor. Sie verbinden klare Wahrscheinlichkeitsmodelle mit handelbaren Ereignissen und schaffen damit eine Finanzkategorie, die intuitiv verständlich und hoch skalierbar ist. Die jüngsten Entwicklungen rund um Polymarket, Kalshi und Robinhood zeigen deutlich, wie wichtig diese Märkte inzwischen geworden sind - sowohl für private Trader als auch für institutionelle Investoren.

Prognosemärkte etablieren sich als neue Finanzinfrastruktur

Das Grundprinzip der Prediction Markets ist einfach: Nutzer setzen Kapital auf den Ausgang realer Ereignisse - politische Entscheidungen, Wirtschaftsdaten, Sportresultate und mehr.
Die Marktpreise spiegeln in Echtzeit wider, wie wahrscheinlich ein bestimmtes Szenario eingeschätzt wird. Je höher die Nachfrage, desto größer der implizite Wahrscheinlichkeitswert.

Diese direkte Bündelung kollektiver Informationen hat sich besonders während der jüngsten US-Wahl als wertvoll erwiesen. Millionen Nutzer beteiligten sich, enorme Handelsvolumina entstanden - und Prognosemärkte rückten stärker als je zuvor in die Aufmerksamkeit der Aufsichtsbehörden.

Polymarket feiert in den USA ein starkes Comeback:
Die CFTC hat erstmals eine erweiterte Zulassung für eine vollständig regulierte Handelsarchitektur erteilt. Polymarket verlässt damit den Offshore-Modus und operiert künftig innerhalb desselben regulatorischen Rahmens wie klassische US-Derivatebörsen.

Kalshi wiederum setzt seine beeindruckende Expansion fort:
Eine neue Milliardenrunde hebt die Unternehmensbewertung auf elf Milliarden US-Dollar. Unterstützt wird Kalshi von führenden Venture-Fonds wie Sequoia Capital, Paradigm und CapitalG. Als CFTC-lizenzierter Contract Market verfügt die Plattform über einen erheblichen regulatorischen Vorsprung.

Robinhood steigt ein - Prognosemärkte werden zum Massenmarkt

Ein weiterer Meilenstein kommt von Robinhood, das gemeinsam mit Susquehanna 90 % von LedgerX übernimmt. Das Ziel:
eine vollständig regulierte Futures- und Eventkontraktbörse mit integriertem Clearinghaus aufzubauen.

Durch die Kombination aus:

  • Robinhoods Millionen Retail-Kunden
  • institutioneller Liquidität von Susquehanna
  • und bestehender LedgerX-Lizenzstruktur

könnte sich der Markt für Prognosekontrakte von einer Nische zu einem milliardenschweren Infrastruktursegment entwickeln.

Analysten betonen besonders die Wachstumszahlen:

  • 9 Milliarden Kontrakte wurden bereits im ersten Jahr gehandelt
  • über 1 Million Nutzer haben Prognosemärkte aktiv genutzt

Robinhood eröffnet damit eine neue Ära, in der Prediction Markets massentauglich werden - ein Trend, der die gesamte Finanzbranche beeinflussen dürfte.

Alternative Ertragsmodelle: PepeNode etabliert Mine-to-Earn im Kryptomarkt

Parallel zum Boom der Prognosemärkte wächst ein zweiter Trend: Mine-to-Earn.
Ein Projekt, das in diesem Segment schnell an Popularität gewinnt, ist PepeNode.

PepeNode verwandelt das traditionelle Mining in ein strategisches Simulationsspiel:

  • Nutzer bauen virtuelle Mining-Nodes
  • optimieren Setups
  • generieren Erträge ohne Hardware, Stromkosten oder technische Hürden

Der PEPENODE-Token bildet das Zentrum des Systems. Er wird für Upgrades, Mining-Aktivierungen und andere Funktionen genutzt.

Eine Besonderheit ist die deflationäre Struktur:

  • 70 % der Upgrade-Token werden automatisch verbrannt
  • steigende Nachfrage führt zu potenziell steigender Knappheit
  • das Ökosystem wird langfristig stabilisiert

Der Presale hat bereits über 2,15 Millionen US-Dollar eingesammelt und zieht durch Staking-Renditen von über 590 %besonders renditeorientierte Anleger an.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.