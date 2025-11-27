Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Die festliche Zeit steht bevor und damit auch die Vorfreude auf leckere (Vor)-Weihnachtsmenüs. Pünktlich zum Start in die Adventszeit serviert ALDI allen Lachsfans gute Nachrichten: Ab Freitag, den 28. November, senkt der Preisführer als erster Lebensmitteleinzelhändler die Preise für verschiedene Lachsprodukte dauerhaft um bis zu 1,50 Euro.Lachs ist ein Klassiker auf dem weihnachtlichen Speiseplan - ob als Vorspeise, auf dem Brunch-Buffet oder als festliches Hauptgericht. So servieren etwa 59 Prozent[1] der Fischliebhaber:innen an Weihnachten Lachs. Mit den ALDI Eigenmarken erhalten Kund:innen qualitativ hochwertige Fischprodukte für die Festtage zum besonders günstigen Preis - das bestätigen auch die unabhängigen Tests von Stiftung Warentest. So wurde der Norwegische Räucherlachs der ALDI Eigenmarke ALMARE in der Ausgabe 1/2025 als Preistipp und mit der Gesamtnote "gut" ausgezeichnet. Mit der dauerhaften Preissenkung unterstreicht ALDI seine Position als Preisführer im deutschen Lebensmitteleinzelhandel und setzt ein starkes Zeichen in der für viele Menschen finanziell herausfordernden Weihnachtszeit. Denn das Ziel als Grundversorger ist es, die Kund:innen in Zeiten hoher Lebenshaltungskosten zu entlasten.Diese Lachsprodukte sind bei ALDI ab dem 28. November dauerhaft um bis zu 1,50 Euro günstiger:- ALMARE Lachsspezialitäten, 150 Gramm für 3,99 Euro statt 5,49 Euro (- 1,50 Euro), nur bei ALDI Nord- BIO Lachsfilet, 500 Gramm für 13,99 Euro statt 15,49 Euro (- 1,50 Euro), nur bei ALDI SÜD- GOURMET FINEST CUISINE Norwegisches Lachsfiletseite, 750 Gramm für 13,99 Euro statt 14,99 Euro (- 1 Euro)- ALMARE Norwegischer Räucherlachs, 200 Gramm für 4,29 Euro statt 4,79 Euro (- 50 Cent)- GOLDEN SEAFOOD Tiefkühl-Lachsfilets, 250 Gramm für 4,99 Euro statt 5,49 Euro (- 50 Cent)- BIO Lachsfiletportion, 200 Gramm für 6,49 Euro statt 6,99 Euro (- 50 Cent)- BIO Räucherlachs, 100 Gramm für 3,99 Euro statt 4,29 Euro (- 30 Cent)- ALMARE Stremellachs, 125 Gramm für 3,29 Euro statt 3,49 Euro (- 20 Cent)- GOLDEN SEAFOOD Norwegisches Lachsfilet, 300 Gramm für 5,79 Euro statt 5,99 Euro (-20 Cent)- GOLDEN SEAFOOD Lachsforellenfiletportion, 180 Gramm für 3,79 Euro statt 3,99 Euro (- 20 Cent)- ALMARE Lachsforelle geräuchert, 100 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 20 Cent), nur bei ALDI Nord- BIO Lachsspezialitäten, für 3,99 Euro statt 4,49 Euro (- 50 Cent), nur bei ALDI SÜD- ALMARE Mini-Pack Räucherlachs, 90 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 20 Cent), nur bei ALDI Nord- ALMARE Lachsvielfalt, 90/100 Gramm für 2,49 Euro statt 2,69 Euro (- 20 Cent), nur bei ALDI SÜD- GOURMET FINEST CUISINE Tiefkühl-Norwegische Lachsfilets, 3x125 Gramm für 6,99 Euro statt 7,49 Euro (- 50 Cent), nur bei ALDI Nord- BIO Tiefkühl-Lachsfilet, 250 Gramm für nur 6,99 Euro statt 7,99 Euro (- 1 Euro), nur bei ALDI SÜD- ALMARE Norwegischer Premium Räucherlachs, 150 Gramm für 3,79 Euro statt 3,99 Euro (- 20 Cent), nur bei ALDI Nord- GOURMET FINEST CUISINE Schottisches Lachsfilet, 375 Gramm für nur 6,99 Euro statt 7,49 Euro (- 50 Cent), nur bei ALDI SÜD- GOLDEN SEAFOOD Lachsfiletportionen XXL, 4x125 Gramm für 9,49 Euro statt 9,99 Euro (- 50 Cent), nur bei ALDI Nord- GOURMET FINEST CUISINE Isländischer Räucherlachs, 300 Gramm für 6,79 Euro statt 7,49 Euro (- 70 Cent), nur bei ALDI SÜD- ALMARE Coho-Lachs, 100 Gramm für 2,69 Euro statt 2,99 Euro (- 30 Cent), nur bei ALDI Nord[1] Quelle: msc.orgPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol,presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: ALDI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/112096/6167874