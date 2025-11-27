© Foto: OpenAI

3 deutsche Midcaps ins Rampenlicht - mit sehr unterschiedlichen Perspektiven. Während Vossloh auf den großen Schub aus Berlin wartet, kämpft Friedrich Vorwerk mit Überlastung am Bau. Doch der Gewinner ist ein anderer!Vossloh: Große Hoffnungen - aber Geduld gefragt Die Aktie des Bahninfrastruktur-Spezialisten hat zuletzt an Schwung verloren. Zwar gilt Vossloh als klarer Profiteur des großen deutschen Infrastrukturpakets, doch der Effekt kommt später als viele Anleger erwarten. Erst ab 2027 rechnet das Management mit spürbaren Beiträgen zu Auftragseingang und Ergebnis. 2025 drohen Verzögerungen im deutschen Schienennetz - ausgelöst durch Führungswechsel bei der Deutschen Bahn und die zähe …