VANCOUVER, British Columbia, 27. November 2025 / IRW-Press / Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das "Unternehmen" oder "Mustang") freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen die zweite Tranche der Meilensteinzahlungen an Skyharbour Resources Ltd. ("Skyharbour") gemäß der Optionsvereinbarung zwischen Mustang und Skyharbour vom 12. November 2024 (die "Optionsvereinbarung") in Bezug auf das Uranprojekt 914W abgeschlossen hat. Gemäß der Optionsvereinbarung zahlte Mustang an Skyharbour 20.000 $ in bar, gab 1.098.901 Stammaktien (jeweils eine "Aktie") aus dem Bestand von Mustang zu einem angenommenen Preis von 0,091 $ pro Aktie aus und tätigte Explorationsausgaben in Höhe von 100.000 $ auf dem Uranprojekt 914W, um die zweite Tranche der Meilensteinzahlungen zu erfüllen. Die Aktien unterliegen einer üblichen Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabedatum abläuft. Weitere Informationen zur Optionsvereinbarung und zur nächsten Meilensteinzahlung finden Sie in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 13. November 2024 und 6. Dezember 2024, die unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass alle auf der Jahreshaupt- und Sonderversammlung des Unternehmens (die "Versammlung") am Freitag, dem 14. November 2025, vorgelegten Beschlüsse genehmigt wurden, einschließlich der folgenden: (i) die Festlegung der Anzahl der Direktoren von Mustang auf drei (3); (ii) die Wahl von Nicholas Luksha, Teresa Rzepczyk und Constantine Carmichel zu Direktoren von Mustang; (iii) die Ernennung von Davidson & Company LLP, Chartered Professional Accountants, als Wirtschaftsprüfer von Mustang für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und die Ermächtigung der Direktoren von Mustang, die Vergütung der Wirtschaftsprüfer für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr festzulegen; (iv) die Genehmigung eines Arrangement-Plans (das "Arrangement") gemäß den Bestimmungen von Teil 9 Abschnitt 5 des Business Corporations Act (British Columbia), der unter anderem Mustang und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Allied Strategic Resource Corp. ("Allied") betrifft, gemäß den Bedingungen des Arrangements vom 9. Oktober 2025 zwischen Mustang und Allied (wie es von Zeit zu Zeit geändert, ergänzt oder anderweitig modifiziert werden kann); (v) die Verabschiedung eines umfassenden Omnibus Equity Incentive Plan durch Allied; und (vi) die Genehmigung eines Sonderbeschlusses, der das Unternehmen ermächtigt, die ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens auf der Grundlage von bis zu dreißig (30) Stammaktien von Mustang vor der Konsolidierung zu einer (1) Stammaktie nach der Konsolidierung zu konsolidieren.

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass der Oberste Gerichtshof von British Columbia am 24. November 2025 einen endgültigen Beschluss zur Genehmigung des Arrangements erlassen hat. Der Abschluss des Arrangements unterliegt weiterhin der Erfüllung oder dem Verzicht auf die üblichen Abschlussbedingungen sowie dem Erhalt der Genehmigung zur Notierung der Stammaktien von Allied durch die Canadian Securities Exchange.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von vielversprechenden Uran- und kritischen Mineralprojekten konzentriert. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von strategisch günstig gelegenen Konzessionsgebieten mit 147.153 Hektar Grundfläche im Athabasca-Becken in Saskatchewan - einem der weltweit führenden Uranreviere. Mustang treibt die Exploration im Frühstadium durch moderne Techniken und einen disziplinierten, datengesteuerten Ansatz voran. Das Unternehmen ist bestrebt, durch verantwortungsvolle Explorationsarbeiten und die Konzentration auf wichtige Ziele in wenig erforschten Gebieten langfristige Werte zu schaffen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

Z. Hd.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch Wörter wie "glaubt", "erwartet", "geht davon aus", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "könnte", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke sowie ähnliche Ausdrücke, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die eintreten, getroffen oder erreicht werden könnten, könnten, würden oder werden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Orientierungen in Bezug auf die Zukunft, die Pläne des Unternehmens, die Vereinbarung abzuschließen und die erforderlichen Genehmigungen zu erhalten, sowie die Erfüllung künftiger Meilensteinzahlungen im Rahmen der Optionsvereinbarung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen angemessen sind und die Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln, die das Management für angemessen und relevant hält, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, darunter unter anderem, dass die Vereinbarung wie geplant abgeschlossen wird, dass die Stammaktien von Allied zur Notierung an der Canadian Securities Exchange zugelassen werden und dass die Optionsvereinbarung wirksam und gültig bleibt. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Ereignisse darstellen und daher aufgrund der ihnen innewohnenden Unsicherheit nicht übermäßig in Betracht gezogen werden sollten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist ausdrücklich durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81992Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=81992&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA62821U1003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.