Konjunkturdaten 00:30 Uhr, Japan: Arbeitslosenquote 10/25 00:30 Uhr, Japan: Tokio Verbraucherpreise 11/25 00:50 Uhr, Japan: Einzelhandelsumsatz 10/25 00:50 Uhr, Japan: Industrieproduktion 10/25 (vorläufig) 06:00 Uhr, Japan: Wohnungsbaubeginne 10/25 07:00 Uhr, Finnland: BIP Q3/25 08:00 Uhr, Deutschland: Erwerbstätigkeit 10/25 08:00 Uhr, Deutschland: Reallöhne Q3/25 (vorläufig) 08:00 Uhr, Schweden: BIP Q3/25 08:00 Uhr, Schweden: Einzelhandelsumsatz 10/25 08:00 Uhr, Dänemark: Arbeitslosenquote 10/25 08:00 Uhr, Norwegen: Arbeitslosenquote 11/25
