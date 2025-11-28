München (ots) -Immer mehr Unternehmen gestalten ihr gesellschaftliches Engagement nicht mehr als Einzelinitiative, sondern setzen auf langfristige Kooperationen und gemeinsame Modelle der Verantwortung. Dieser Trend zeigt sich auch zum Giving Tuesday: Die Unternehmen CEWE und MEYLE engagieren sich gemeinsam mit den SOS-Kinderdörfern in einer koordinierten Aktion und unterstreichen damit einen Wandel im Corporate Engagement.Statt punktueller Spendenaktionen rücken Partnerschaften stärker in den Fokus. Unternehmen suchen verlässliche Kooperationen, die strategisch eingebettet sind und zu ihren Nachhaltigkeits- und Verantwortungszielen passen. Die Zusammenarbeit von CEWE, MEYLE und den SOS-Kinderdörfern ist ein Beispiel für diese Entwicklung: Zum Giving Tuesday beteiligen sich die Partner an einer Matching-Initiative, die langfristige Projekte der Organisation unterstützt."Wir beobachten, dass Unternehmen gesellschaftliches Engagement zunehmend strukturiert angehen und bewusst auf gemeinsame Initiativen setzen", sagt Lisa Gruber, Leiterin Unternehmenspartner der SOS-Kinderdörfer weltweit. "Partnerschaften wie diese ermöglichen es, Programme verlässlich weiterzuentwickeln und Verantwortung gemeinsam zu tragen."Der Giving Tuesday dient dabei als Anlass, ein Modell sichtbar zu machen, das in der Wirtschaft an Bedeutung gewinnt: kooperative Formen des Corporate Engagement, bei denen Unternehmen gemeinsam mit gemeinnützigen Organisationen wirksame, langfristige Programme unterstützen.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/6167893